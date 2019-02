Tühjalt kõrgunud lipumastid valmistasid kuressaarlastele pettumuse

«See vaatepilt tühjadest mastidest oli kummaline,» rääkis kuressaarlane Heigo Kips, kes vabariigi aastapäeva tähistades mälestussamba juurde pärja tõi. «Kõik vajalik, vardad ja nöörid, on ju olemas. Ütlesin veel meestele: meie seisame siin auvalves, aga Eesti lippu väljas pole. Mujal igal pool on, aga siin, kus peaks olema – pole.»

«See, et meie neli uhket lipumasti ilma lippudeta olid, torkas silma, ja mitte ainult mulle,» ütles ausamba juures lauluga üles astunud Saaremaa meeskoori SÜM juhatuse esimees Fred Veldermann. «Minul tekkis küll küsimus, et kui on olemas lipuvardad lippude heiskamiseks, miks need tühjaks jäid? Oli ju ometi ette teada, et mälestussamba juures vabariigi aastapäeva tähistamine toimub. Kuigi üritus ise oli ilus, jäi asjast nende tühjade mastide tõttu natuke halb maik.»