Kaja Kallas: maksupoliitikas ma Keskerakonnaga kompromissile ei läheks

Kaja Kallas ütles intervjuus ETV hommikuprogrammile , et tasavägises heitluses ei püüa ta oma konkurenti Jüri Ratas materdada, vaid seda tuleb võtta kui debatti teemade üle, kus kahel suurel erakonnal on erinevused.

Tema sõnul on kolm suurt teemat - esiteks maksupoliitika, teiseks kodakondsuspoliitika ning kolmas eestikeelne haridus.

"Need on kolm suurt asja," märkis Kallas ning lisas, et ülejäänud teemades saab läbi rääkida.