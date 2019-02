Vakrat ähvardab kõrghariduseta jäämine

Eile kogunenud Tallinna Ülikooli seitsmeliikmeline akadeemiline komisjon otsustas, et Vakra 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud lõputöös «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» on piisavalt viideteta kattuvusi, et alustada haldusmenetlust, mis võib lõppeda tema töö kuulutamisega plagiaadiks.

Reiska ei rutanud eile ennustama, millise tulemusega Vakra 17 aasta taguse lõputöö hindamine lõpeb. «Haldusmenetlus võib lõppeda kahel võimalikul viisil: üks võimalus on see, et Rainer Vakrale jääb diplom alles, ja teine võimalus on, et tema diplom tühistatakse,» ütles Reiska.