Islandi peaminister: Eesti suudaks Islandi spordiimet korrata

See on hea küsimus! Ma ei usu, et me veel nii kaugel oleme, aga töötame e-valitsemise suunas, sest pea kogu elanikkond on internetti ühendatud, samuti on peaaegu igaüks sotsiaalmeedias. Meil on vajalik infrastruktuur küll olemas, aga me ei kasuta seda valitsussektoris piisavalt. See on ka siia reisimise mõte – saame oma kogemusi jagada. Kuigi Eesti on Islandist märksa suurem, oleme mõlemad rahvusvahelises mõistes siiski väikeriigid ja tänu sellele on meil võimekus asju oluliselt kiiremini teha.