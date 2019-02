Iisraeli peaminister seisab silmitsi korruptsioonisüüdistustega

Peaprokurör Avichai Mandelbliti sõnul on peaminister võtnud vastu kingitusi jõukatelt ärimeestelt ja teinud teeneid, et saada soodsamat meediakajastust.

Aprillikuistel valimistel kandideeriv Netanyahu eitab kõiki süüdistusi ja väidab, et on vasakpoolse nõiajahi ohver, milles eesmärgiks on tema võimult kukutamine.