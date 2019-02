Kaljulaid: töö NATO idatiiva tugevdamiseks peab jätkuma

President Kaljulaid rõhutas ka, et NATO ning Euroopa Liidu kaitsekoostöö on nähtused, mis võimendavad ja täiendavad üksteist. «Euroopa Liit on läbi oma ajaloo toiminud ressursside ümberjagamisel nii, et ühiste ressurssidega likvideeritakse mingite piirkondade või valdkondade puudujääke. Kaitsekoostöös me selleni veel jõudnud pole, kuigi tulevikus võiks,» ütles Kaljulaid.