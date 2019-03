Saksamaa tahab ISISe võitlejad kodakondsusest ilma jätta

Võimukoalitsioonis olevad Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ja Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) on väidetavalt jõudnud kokkuleppele meetmete osas, mida kasutada terrorirühmituste ridades võitlevate sakslaste puhul, teatasid Süddeutsche Zeitung, NDR ja WDR.

Uus seadus kehtiks täisealistele pühasõdalastele, kes omavad ka teist kodakondsust ja kes osalevad lahingutes ISISe ridades. See ei kehtiks praeguseks hetkeks vangistatud terroristidele.

Saksamaa kodakondsusseaduses on sarnane punkt juba praegu olemas. See sätestab, et kodakondsuse võib ära võtta isikutelt, kes liituvad mõne teise riigi relvastatud üksusega ilma Saksamaa kaitseministeeriumi nõusolekuta.