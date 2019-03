Paapua Uus-Guinea parlamendis võidakse reserveerida kohad naistele

Paapua Uus-Guinea parlamendis on praegu 111 seadusandjat, kes esindavad riigi 8,3 miljonit elanikku, kuid ei ainsatki naisliiget.

Paapua Uus-Guinea püüab siluda oma rahvusvahelist mainet kui halvim paik maailmas, kus olla naine, ning riik, mille #MeToo on unustanud.

Kodu- ja seksuaalvägivald on riigis laialt levinud ning süüdlased pääsevad sageli karistuseta. Hinnanguliselt kaks kolmandikku Paapua Uus-Guinea naistest on kogenud koduvägivalda.

Kuid mitme seadusuuendused on karmistanud karistusi koduvägivalla eest ning ohvrite sõnul võtab politsei nüüd asja tõsisemalt.

On märke, et ka erakonnad on hakanud naiste rolli tõsisemalt võtma.