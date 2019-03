Kaja Kallas: nüüd on laual teine variant

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et selle nädala alguses oli neil variant alustada läbirääkimisi Keskerakonnaga või Isamaa ja sotsidega. Täna otsustas Keskerakonna juhatus, et Reformierakonnaga võimukõnelusi pidama ei hakka.

«Kui nüüd ütles Keskerakond, et nad neid läbirääkimisi üldse ei alustagi, siis on meil laual see teine variant,» ütles Kallas ja lisas, et kindlust Isamaa ja sotside osas pole.

Kallas lubas anda endast parima, et valimised võitnud Reformierakond pääseks siiski valitsusse. «Mulle tundub, et Jüri Ratase eesmärk on jätkata peaministrina ja tundub, et ilmselgelt on seal mingid kokkulepped, mis seda võimalust talle pakuvad,» ütles Kallas.

«Tundub ka, et võib-olla ei aktsepteerita seda, et naine need valimised võitis,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.