Saksa sõjavägi võitleb paremäärmuslastega oma ridades

Mullu oktoobris avalikuks tulnud raporti kohaselt on Saksa sõjavägi tuvastanud viimase kümne aastaga 199 paremäärmuslastega seotud sõdurit ning peaaegu kõik nad on selle tõttu teenistusest vabastatud.

Eile aga avaldas uudistesaade Tagesschau, et sügisese raporti andmed olid ekslikud ja tegelikkuses on ainuüksi viimastel aastatel sõjaväe ridadest avastatud sadu paremäärmuslike vaadetega inimesi.

Saksa sõjaväe vastuluureteenistuse (MAD) suletud kohtumisel veebruaris tunnistas amet, et avalikkusele ja valitsusele on seni räägitud vaid inimestest, kes on uurimise järel selgelt paremäärmuslasteks tunnistatud ja teenistusest vabastatud.