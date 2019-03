Algav nädal toob taas krõbeda pakase

Külma on 4-9, saartel kohati 2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub loodetuul 4-9, saartel ennelõunal puhanguti kuni 14 m/s. Õhtuks nõrgeneb läänekaaretuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni 0 kraadi.

Külma on 2-8, kohati kuni 12 miinuskraadi. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb. Pärastlõunal hakkab Lääne-Eestist alates lund sadama, saartel tuleb ka lörtsi. Puhub kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis sekka ka lörtsi, hommikul sadu lakkab. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, hommikul saarte rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning hakkab sadama vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.