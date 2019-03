Video: Vene vanglates piinati taas kinnipeetavaid

Novaja Gazeta avaldas täna sotsiaalmeedias kaks videoklippi vangide piinamisest mitmes Venemaa Jaroslavli linna vanglas. Tegemist on jätkuga mitmele videole, mille väljaanne möödunud aastal avalikuks tegi ja mis paljastasid inimõiguste rikkumist Venemaa kinnipidamisasutustes.

Täna avaldas väljaanne kaks uut videoklippi, millele Novaja Gazeta sai juurdepääsu tänu mittetulundusühingule Public Verdict, mis abistab inimõiguste rikkumise tõttu kannatanud inimesi. Ühing ütles, et on esitanud politseile ka uue video põhjal avalduse, et vägivallatsejate üle õigust mõistetaks.