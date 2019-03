Mart Helme: koalitsioonileping saab olema kõikidele uduste juttude ajajatele suureks pettumuseks

Raivo Aeg:

Väga oluline Isamaa jaoks on, et täna sai selgelt markeeritud demograafia probleemide lahendamine – see on lahendus paljudele muudele küsimustele. See on selline võtmelahendus. Ja loomulikult lastetoetused, mis siin eelnevalt markeeriti. Et suurtele, lasterikastele peredele täiendavate toetuste süsteemi loomine kiideti heaks.

Päeva teine pool, siseturvalisuse poole pealt eeskätt.

Täna tuleb meil vaadata, et see loodud võimekus, mis on tänaseks saavutatud Eesti riigis, et me seda ei kaotaks.

Teada on, et peagi jõuab kätte periood, kus eeskätt jõustruktuurides hakatakse minema pensionile, neil hakkavad need tähtpäevad ja vanus täis saama. Tuleb leida vahendid ja ressurssid, et motiveerida uut põlvkonda jõustruktuuridesse tööle minema ja seda elukutset endale valima. See on oluline.

Ausalt öeldaes täna Eesti elanikkonna süda siseturvalisuse pärast ei valuta. Uuringud näitavad, et täna on vaid kolm protsenti elanikkonnast, kes tunneb muret ja tunneb ennast kuritegevusest kuidagi ohustatuna. Nii et kui suudame seda taset ka pikemas perspektiivis säilitada, siis riik on oma ülesandedga hästi hakkama saanud.

Jüri Ratas:

Palun nüüd küsimusi.

Kanal 2:

Mart Helme, kas sõjaväestatud piirivalve, millest te rääkisite, on see, milles täna kokku lepiti. Kas piirivalve kui eraldi tugevadatud struktuur on see, mida pidasite silmas?

Mart Helme:

Jah, põhimõtteliselt. Ega me ei ole kunagi seadnud kitsendavaid piire selles suhtes, kuidas see peab struktuuriliselt välja nägema.

Need on täpsustatavad läbirääkimistel ja jällegi Exceli tabeliga seotud küsimused.

Tegelikult rääkisime üsna pikalt. Sest me ei saa kõike koalitsioonilepingusse sisse kirjutada. Näiteks missugune sõjaväestatuse, relvastatuse tase peaks sel struktuuril olema või kui arvukas see peaks olema. Need on täpsustatavad läbirääkimistel ja jällegi Exceli tabeliga seotud küsimused. Et riigieelarve kõik need ambitsioonikad asjad välja kannataks.

Aga kõik need arutelud, mida nende üksikküsimuste puhul ka tegime, leidsid põhimõttelist üksmeelt. Ja selles mõttes võime rahumeelsed olla.

Kanal 2:

Aga see ei tähenda ikkagi sellist piirikontrolli, mis Schengeni põhimõtetega koos ei ole?

Mart Helme:

Ei tähenda.

Jüri Ratas:

Täna leppisime selles kokku, et igasuguse, ükskõik millisest suunast, illegaalse immigratsiooni vastu võitlemine on meie jaoks oluline. Ja soovin ka mina tunnustada nii EKREt kui ka Isamaad: see kompromiss minna edasi sellise ambitsiooonika laiema tasemega piirivalves PPA struktuuri sees näitas tegelikult seda, et on tahe sellist ühisosa leida.

Ja loomulikult arutasime täna ka lähisuhtevägivalla vastu võitlemise üle. Samuti kooli kiusamise üle. Ja need teemad olid kõik, mida täna arutleti.

Mart Helme: