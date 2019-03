Ministeerium küsib vangide C-hepatiidi raviks ligi 700 000 eurot

Justiitsminister Urmas Reinsalu märgib rahandusministeeriumile saadetud taotluses, et justiitsministeeriumil ei ole vahendeid seesuguse kulu katmiseks, kuna vanglate ravimite eelarve kokku on ca 350 000 eurot aastas.

«Arvestades asjaolu, et kinnipeetavaid on vanglates üle 2500, teeb see ühe isiku ravimi- ja meditsiinitarvikute kuluks umbes 140 eurot aastas. Kuna C-hepatiidi ravi on kulukas, ei ole seda antud summa arvelt võimalik katta,» selgitab Reinsalu.