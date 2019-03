Tšehhi miljardär ihaldab Prantsuse ajalehte

Timesi andmeil soovib energiamagnaat Křetínský osta Prantsusmaa juhtiva päevalehe, kuid toimetus ja osanikud on koguni nii ärritatud, et nõutakse õigust tehingu tõkestamiseks. Financial Times kirjutas, et omavahel üritatakse jõuda kokkuleppele, mille kohaselt vajaks uue suurosaniku kinnitamine heakskiitu ka teistelt osanikelt, kaasa arvatud toimetuse esindajatelt ja kirjastajalt.