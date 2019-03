Video ja fotod: Keskerakond, EKRE ja Isamaa lükkasid keerulised teemad järgmisesse nädalasse

Täna pidid läbirääkimised jätkuma majanduse, keskkonna, e-riigi, uute tehnoloogiate, energeetika, demokraatia ja riigivalitsemise teemadel. Kuna aga energeetika, keskkonnateemad ja e-riik võtsid rohkem aega, lükkuvad arutelud näiteks kooseluseaduse, pensioni teise samba, Rail Balticu ja e-valimise üle järgmisesse nädalasse. Samuti pole veel jõutud arutada ministriportfellide jaotamist.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas rääkis Stenbocki maja ees peetud pressikonverentsil ajakirjanikele, et loodav koalitsioon peab oluliseks, et digiühiskonna arendamisega tuleb edasi minna, tähtsad on nii tehisintellekt, isesõitvad autod kui ka rahvusvaheline koostöö selles vallas. «Kindlasti on see võimalus teha suur samm edasi tervishoiuvaldkonnas», rääkis Ratas, viidates personaalmeditsiinile.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et e-valimiste üle arutati, kuid midagi pole otsustatud. «See ei ole tuline teema, see on teema, mis on järgmistel päevadel arutelu laual, otsust pole langetatud. Ma usun, et erimeelsused ei ole väga suured. Kui keegi küsib, et kas e-valimised jäävad ära või tühistatakse, siis seda kindlasti ei juhtu,» rääkis Seeder.

«Arutelud on olnud väga tehnilised ja üldse mitte seksikad. Vaatamata sellele, et digivaldkond oli arutlusel, seksist robotitega ei räägitud,» ütles EKRE esimees Mart Helme. «Me jätkame neid läbirääkimisi järgmisel nädalal,» lisas ta. Paus ei tähenda Helme sõnul aga läbirääkimiste ja töö katkemist. EKRE esimees märkis, et neljapäeval, reedel ja laupäeval töötavad osaliselt delegatsioonide liikmed kui ka kaasatud inimesed, kes tegelevad seni kokkulepitud teksti redigeerimise ja süstematiseerimisega. Ühtlasi alustatakse Helme sõnul tööd erakondade rahandusekspertidega n-ö Exceli tabeli kallal võimaluste väljaselgitamiseks.

Eilses ETV «Esimeses stuudios» kõlanud Martin Helme väljaütlemisi abordi teemal ning sellele järgnenud arstide pahameelt kommenteeris Mart Helme nii: «Kui arstid ei ole aru saanud, et tahame anda lisaraha tervete laste sündimise ja nõustamise toetamiseks ja süüdistavad meid abordi keelustamises, süüdistavad meid selles, nagu me tahaksime Eesti naisi kahjustada, siis nad on asjast täiesti valesti aru saanud. Lugegu täpselt, mida me oleme öelnud. Abordivastast selgitustööd suurendatakse, selle rahastamist suurendatakse. Kui meie arstid ei ole nõus sellega, et tahame rohkem terveid lapse, vähem aborte ja rohkem terveid sünde, siis on nad millestki väga valesti aru saanud.»