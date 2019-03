«Me ei pea karjuma nagu lambakari, et hunt tuleb, ja jooksu pistma»

Miks on ikkagi vaja see kõvaketas e-hääletamise tulemustega hävitada?

See on nüüd küsimus pigem krüptograafiat valdavatele inimestele. Ükski krüptograafiline algoritm ei ole sajaprotsendiliselt turvaline. Kui on piisavalt arvutiressursse ja aega, siis võib taastada hääle ja valijasideme. See on põhiline argument: tagada valimiste salajasus. Aga kui usalduse küsimus on ikka poliitilisel tasandil üleval, siis tuleb tõesti mõelda sellele, kas on veel meetmeid, mis aitaksid usaldust suurendada.

Missugused need meetmed võiks olla?

Ma ei saa ennast pidada krüptograafia- ja tehnoloogiaeksperdiks. Ma lihtsalt usun, et praegu on Eestis tehtud enam-vähem kõik, mis on võimalik. Ma ei saa toetada arvamust, et võiks lubada poliitikutel oma näpud sellesse süsteemi panna – siis saame turvalise süsteemi.

Teie ütlete: ma usun. Poliitik ütleb: ma ei usu. Kuidas saaksime otsustada, et üks usk on parem kui teine?

Martin Helmet ei veena ei mina ega ka need, kes on öelnud, et see, mis ta ütles, ei vasta tegelikkusele. Teda saaks veenda ainult tema enda erakonna e-hääletajad, kes ütlevad: kulla Martin, meie usaldame seda kanalit, miks peaksid sina tõstatama erakonna liidrina teema, mis heidab Eestile varju? Eesti tuntus maailmas põhineb e-kuvandil: me oleme teinud midagi sellist, milleni teised riigid ja rahvad pole jõudnud. Iga selline asjatu, põhjendamatu rünnak e-hääletuse vastu toob paratamatult kaasa selle, et peame hakkama uuesti rääkima: Eesti e-riik ei ole kaamel, ei ole petukaup, mille poliitikud on kodanikele maha müünud. Kõik need väljaütlemised mõjutavad Eesti kuvandit maailmas ja võtavad maha e-riigi ehitamise hoogu.

EKRE poliitikud pole ainsad. Kodanikuühiskonna aktivist Märt Põder on rahvaalgatuse veebilehele teinud algatuse, mis nõuab, et e-hääletamine peab olema individuaalselt ja universaalselt kontrollitav. Kuidas mina tavakodanikuna saan veenduda, et minu hääl võeti arvesse, hääled loeti õigesti üle ja et see protsess on algusest lõpuni jälgitav?

Ta on algusest lõpuni jälgitav. Alati on inimesi, kes leiavad mõne nõrga koha – ja see on hea. See on e-hääletuse süsteemile kasuks tulnud, et on inimesi, kes lähevad sügavuti ja kaevavad välja nõrkused, mis pole seni avaldunud, aga võivad avalduda.

Kas Märt Põdra algatus on põhjendatud?

Eesti on vaba riik. Inimesed võivad teha igasuguseid algatusi. Aga algatusel peab olema sisu, teadmispõhine lähenemine. Mina ei ole see, kes ütleks, et Märt Põdra algatus on mingi veidrus. Las kompetentsed inimesed otsustavad, kas selles on iva või on see lihtsalt katse e-hääletuse (vastasuse – VK) lainel iseennast nähtavaks muuta.

Kui teie ei tea, kelle käest peaks seda küsima?