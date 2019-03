Venemaa telekanalite langustrend Eestis on peatunud

Uuringufirma valimis on 4-74 aastased Eesti elanikud, kelle kodusesse telerisse on paigaldatud mõõdik.

Näiteks on nelja aastaga Venemaa presidendi Vladimir Putini uusaastapöördumise televiisorist vaatajate arv Eestis langenud enam kui 25 000 inimese võrra. 2015. aasta 31. detsembri õhtul vaatas PBK otse-eetrist Putini pöördumist 83 000 silmapaari ehk peaaegu seitse protsenti kogu Eesti teleauditooriumist, selgub Kantar EMOR-i uuringust. Eelmise aasta viimase päeva õhtul vaatas Venemaa presidendi kõne televiisorist 57 000 inimest ehk sama palju kui on Narvas elanikke.

Eesti teleprogramme vahendavate suuremate operaatorite kliendid maksavad põhipakettides olevate Venemaa suurte kanalite eest asjatundjate hinnangul umbes kolm miljonit eurot aastas, sarnase summas eest müüvad need kanalid Eestis reklaamisekundeid ja teenivad niimoodi aastas kokku umbes kuus miljonit eurot. Kõik suuremad teleprogramme vahendavad operaatorid on Postimehele kinnitanud, et vaatajahuvi suurte Venemaa telekanalite vastu on märkimisväärne ja konkurentsitingimustes on PBK, RTR ja NTV põhipakettides.