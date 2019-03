Urmas Paet näeks «kuldvõtmekese koalitsioonis» probleeme

«Sellisel koalitsioonil oleks eeliseid ja ka miinuseid. Eelis oleks lai kandepind parlamendis ja ühiskonnas. Miinuseks oleks see, et alati kui koalitsioon on liiga suur ja kaasatud on üks väiksem partner, ilma kelleta saanuks ka koalitsiooni teha, siis ta võib aeg-ajalt tunda ennast üleliigsena ning see võib pingeid tekitada,» rääkis Paet. Tema sõnul muutuks ka sellise kolme partei koalitsioonileping lahjemaks, kuna kompromissile jõudmiseks peavad kõik osapooled rohkem oma seisukohtadest taganema.

Kommenteerides Keskerakonna, EKRE ja Isamaa läbirääkimisi ütles Paet, et selle üheks põhjuseks on Jüri Ratase isiklik soov jätkata peaministrina. «Kui vaadata tema isiklikku motivatsiooni, siis kaalus see üle need riskid, mida praegused koalitsioonikõnelused endas sisaldavad nii Eesti ühiskonnale, Keskerakonnale ja talle isiklikult. Ilmselgelt kaalus need riskid üle soov jätkata peaministri ametikohal ja see on ainukene võimalik kombinatsioon, mis talle selle koha võiks anda,» ütles Paet.