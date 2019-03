Tagaotsitav britt üritas Austraaliast skuutriga põgeneda

Kohalikud elanikud teavitasid Austraalia Queenslandi osariigi politseid, et Pundsandi lahest asus skuutriga teele ammuga relvastatud ning kütusevarusid kandev mees. Queenslandi politsei esindaja Jock O'Keeffe kinnitas, et mehel oli relv küll rännaku ajal kaasas, kuid kinnipidamisel seda enam ei leitud.

O'Keeffe kinnitas, et meest ootavad tõsised narkootikumidega seotud süüdistused ja see oli ka põhjuseks, miks teda sedavõrd intensiivselt jälitati. Piirivalve ja Austraalia föderaalpolitsei edastasid aga sarnast plaani pidavatele kurjategijatele hoiatuse ja ütlesid, et sellisel viisil õigusemõistmise eest põgenevad isikud saadakse igal juhul kätte.