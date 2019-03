Raul Rebane peab meediavabaduse garandiks ajakirjandusjuhtide kindlameelsust

Ajakirjanduse üleüldine usaldusväärsus ei olnud kunagi nii madal kui praegu, ka teistes riikides. Meie oleme Eestis veel suhteliselt heas seisus. Meil on siiski rida väljaandeid ja inimesi suure usaldusväärsusega. Me ei kujuta ette, et saaksime ajakirjanike abita hakkama. Ebameeldivuse-õnnetuse-katastroofi skeemis peaksin praegust olukorda ebameeldivuseks, see ei ole veel õnnetus. Aga selle nimel, et ta ei muutuks õnnetuseks, tuleb võidelda.

Eile kurtis Mart Helme Esimeses stuudios, et EKRE-st ei ilmu ajakirjanduses üldse positiivseid lugusid. Huvitav, miks see nii on?

EKRE poliitikutest on aastate jooksul ilmunud väga palju lugusid. Nad on väga palju sõna saanud, pigem on nad olnud eelisseisundis. See on üldse olnud parempopulistlike parteide eelis. EKRE on pika perioodi jooksul nautinud ajakirjanduse tuge, kui neile endale võib tunduda, et seda ei ole.

See, mis praegu toimub, on elementaarne, ja see ei saakski teisiti toimuda. Kui on võimalus, et mingi erakond pääseb valitsusse, siis on ajakirjanduse esmane ülesanne teha selgeks, kes on kes: mida võib neilt oodata, missugune on nende minevik, mida nad on öelnud.

Lugesin natuke aega tagasi, et: mis sest, kui ta ütles, et ERR tuleb hävitada. No vabandage, see inimene on võib-olla mõne aja pärast minister. See ei olnud nali, seda on öeldud kümme korda. Kas vastutus oma sõnade eest peab olema ainult ajakirjanikel või?

Ma olen aru saanud, et suuremalt jaolt on see nii.

See on jama. Vastutus on vastastikune. Kui nüüd hakkavad ministrikandidaatide nimed välja tulema – meil on Martin Repinski näide silme ees. Ajakirjandus peab selgeks tegema, kes need on, kes meid juhtima hakkavad.

Ikkagi, te olete õppinud ja pikka aega praktiseerinud ajakirjanik. Kas teie oskaksite praegu EKRE-st positiivset lugu kirjutada?

Ma arvan, et oskaksin küll. Aga see ei ole nii, et loeme ette plussid ja miinused. See on ju absurdne, kui ma ütlen, et Marti Aavik (Postimehe arvamustoimetaja – VK), minge kirjutage EKRE-st positiivne lugu. Või et kaks positiivset lugu ja üks negatiivne – siis on tasakaalus: see ei ole ju niimoodi. Kirjutatakse vastavalt sündmusele, asjaoludele. Me kirjutame seda, mis on ühiskonnale oluline.

Ma vahendan siin Mart Helme sõnu, mitte oma seisukohta.

Isegi kogenud ja teenekad ajakirjanikud, kes lähevad poliitikasse, hakkavad hämmastava kiirusega võtma poliitilisi seisukohti ja unustavad ära ajakirjanduse kõige pühamad põhimõtted. Juhan Peegel ütles 33 aastat tagasi selgelt: õppige austama oma rahva muret ja rõõmu – mitte hindama või kasutama, aga austama. Kui on keerulised ajad, siis on ajakirjaniku vastutus väga suur.