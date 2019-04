Uuest valitsusest kaoks tõenäoliselt kolm ministrikohta

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles Postimehele, et täna arutavad koalitsioonierakonnad eelarve küsimusi ning taaskord ka möödunud nädalal päevakorras olnud punkte.

EKRE liige Henn Põlluaas, kes kinnitas ühtlasi Postimehele, et temast võib saada riigikogu uus spiiker, ütles, et ministrikohtade jaotus täna jutuks ei ole tulnud.

«Täitsa ausalt võin öelda, et jätsime ministrikohtade jaotamise kõige lõppu,» ütles Põlluaas täna kõneluste pausi ajal. Ta selgitas, et kui erakonnad oleks varem ministrikohtades kokku leppinud, siis tekitaks see ebavõrdsust, kuna juba eos hakkaksid siis erakonnad oma ministeeriumi huve silmas pidades soodsamaid valikuid välja kauplema.

Sellegipoolest tundub, et vähemalt põhimõttelistes ministeeriumitega seotud küsimustes ollakse kokkuleppele jõudmas. Mart Helme kinnitas laupäevases intervjuus «Aktuaalsele kaamerale,» et kahepealised ministeeriumid kaovad ning koalitsioonil on plaan ministriportfellid võrdselt koalitsioonierakondade vahel ära jagada ehk iga erakond saaks neli ministrikohta. «Me ei välista ka seda, et lepime kokku mõne portfellita ministri koha. Siin on mitu varianti selle koha peal laua peal alates IT-st lõpetades regionaalpoliitikaga,» ütles ta «Aktuaalsele kaamerale.»

Praeguses valitsuses on kolm ministeeriumi, milles on korraga kaks ministrikohta. Need on sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium.

Sotsiaalministeeriumis on hetkel tööl sotsiaalkaitseminister ja tervise- ja tööminister. Kui kaduma peaks üks ministrikoht, jääb tõenäoliselt alles sotsiaalkaitseministri amet.

Rahandusministeeriumis on praegu tööl rahandusminister ja riigihalduse minister. Kuna on ebareaalne, et kaoks rahandusministri portfell, kaotatakse arvatavasti riigihalduse ministri koht.

Samuti kahe ministrikohaga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on olukord veidi keerulisem. Hetkel töötab seal nii majandus- ja taristuminister kui ka ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister. Sarnaselt rahanduministri kohaga on ka siin ministeeriumis ebatõenäoline, et kaotataks peamine ehk majandus- ja taristuministri koht. Seega oleks loogiline, et kaob ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister. Samas, tõi Mart Helme välja, et arutlusel on IT valdkonna ministrikoha säilitamine ilma portfellita. See tähendaks siis, et üks erakond saaks ühe ministrikoha rohkem kui teised.

Ministrikohad, mis uues valitsuses üsna raudse kindlusega alles jäävad on peaminister, siseminister, justiitsminister, rahandusminister, välisminister, kultuuriminister, kaitseminister, sotsiaalkaitseminister, haridus- ja teadusminister, majandus- ja taristuminister, keskkonnaminister ja maaeluminister.