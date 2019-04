Andres Kuusk: Mart Luik, mis sul arus on?

Postimees kirjutas möödunud nädalal, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esindajana rahvusringhäälingu nõukokku kuuluv Martin Helme saatis nõukogu liikmetele kirja, kus avaldas soovi «kallutatud» ajakirjanikud eetrist maha võtta. Isamaa ridadesse kuuluv Mart Luik kirjutas seepeale Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos , et Helmel on õigus nõuda ajakirjanike korralekutsumist.

Kuusk lisas, et Luik peaks arvamusloos nimetatud ajakirjanike ees vabandama. «Mul on positiivne programm ka. Sul on numbrid olemas, võta mobiiltelefon, helista Trallale, Reikopile, Pihlile ja Kuusele. Ma ei tea, kas sa pidasid silmas mind või Wenda (Priit Kuusk - toim), aga helista siis Wennale, mul on paks nahk. Ja ütle «Palun vabandust!». Ma usun, et inimesed on ilusad ja head,» ütles Kuusk.