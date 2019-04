Urmas Paet Kaljulaidi Moskva visiidist: naabritega tuleb suhelda

Ei ole põhjust muretseda, et Eesti ja Vene riigipea kohtuvad. Euroopa ja Venemaa suhted on teadagi keerulised, kuid mingigi suhtlus naaberriikide juhtide vahel peaks olema elementaarne. Paraku pole seda aastaid olnud. Seega tuleks eelseisvat pidulikku sündmust ehk Eesti saatkonnahoone taasavamist Moskvas kasutada ka selleks, et Eesti ja Vene riigijuhtide vahel kontakt luua. Suhelda tuleb naabritega ka keerulistel aegadel ja mitte kõige mugavamatel teemadel.