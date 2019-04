Reformierakonna fraktsioon ei toeta Kõlvartit Tallinna linnapeana

«Meie ja Keskerakonna plaanide erinevused Tallinnas on üldteada. Reformierakond tahab hea kvaliteediga eestikeelset õpet lasteaiast, et lapsed saaksid parema tuleviku, Keskerakond selleks samme ei astu. Valveperearstiteenus õhtuti ja nädalavahetustel, uued trammiliinid Haabersti, Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita suunal või pensionäride teenusmajad – sõnades justkui toetatakse, aga linnavalitsus ei ole kahe aastaga suutnud palju korda saata.

Keskerakond veab valijaid alt – sõnad ja teod ei kattu poliitilistes valikutes. Seetõttu ka ei saa me toetada Mihhail Kõlvarti lahkumist all-linna ja EKRE lahinguta võimule laskmist Toompeal. Riigikogus, kuhu valijalt mandaati küsiti, oli enam kui piisavalt neid eesti ja vene saadikuid, kes oleks saanud põhimõtted ja valijale lubatu seada ettepoole kohast valimisnimekirjas või töökohast. Arvan, et täna ja edaspidi esindan ka Keskerakonna seniseid valijaid, kui ütlen otse – linna juhtimine ei saa olla kaup EKRE-koalitsiooni vaikiva toetamise eest,» sõnastas Michal Reformierakonna fraktsiooni positsiooni.

Riigikogus on Keskerakonna, Isamaa ja EKRE loodaval koalitsioonil kokku 57 saadikukohta. Saadikuid, kellest sõltub Keskerakonna otsus EKREga koalitsioon sõlmida, on ajakirjanduse hinnangu põhjal Keskerakonnas koos Kõlvartiga olnud enam kui piisavalt, et nende vastuotsus muudaks selle valitsuse sünni võimatuks.