Kaja Kallas koalitsiooni moodustamisest: poliitikat saab teha kedagi alavääristamata ja ähvardamata

President Kersti Kaljulaidi kirjutas täna alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Kaja Kallas kui riigikogu valimistel enim parlamendikohti saanud Reformierakonna esimees, teatas presidendi kantselei.

FOTO: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

Riigipea rõhutas kohtumisel Kaja Kallasega, et riigikogu valimistel enim hääli saanud erakonna esimees peab saama võimaluse teha väärtuspakkumine ning öelda, millest ta peaministrina tahaks seista ja millist Eestit ta tahaks ehitada.

«Just seepärast tegin täna esimesena ettepaneku moodustada valitsus Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele,» lausus president Kaljulaid.

Kaja Kallasel on nüüd 14 päeva, et teha riigikogus ettekanne tulevase valitsuse moodustamise põhimõtetest ja saada parlamendilt toetus.

Pärast kohtumist presidendiga alustab Reformierakond valitsuse moodustamise aluste väljatöötamist.

Kaja Kallas ütles pärast presidendiga kohtumist, et võttis ettepaneku valitsust moodustama hakata vastu ning nüüd istuvad nad Sotsiaaldemokraatidega maha. Nädala aja jooksul plaanivad nad ette võtta kõik teemad ja küsimused, mis neil südamel on ja milleks neil on vaja ka informatsiooni koguda. «Suhtleme erinevate ministeeriumitega ja kui saame infole ligipääsu, siis saame ka oma järgmisi samme kavandada,» ütles ta.

Kallas soovib võimaluse valitsust moodustada ära kasutada kahel põhjusel.

«Esiteks selle pärast, et saata ühiskonnale signaal, et poliitikat on võimalik teha positiivselt, väärikalt ja avatult. Ilma kedagi alavääristamata ja ähvardamata. Teiseks usun, et Eesti jaoks on võimalik kokku panna valitsemise alused, mis on sisukamad, ambitsioonikamad ja tulevikku suunatumad, kus fookus pole mitte hullumeelsuste ära hoidmisel, vaid Eestit edasi viivate asjade ära tegemisel. Olen kutsunud valitsemise aluste moodustamisele ka sotsiaaldemokraatliku erakonna,» ütles ta.

«Muidugi oleks kõigi seisukohalt parem kui valimistulemused oleksid selgunud rutem ja ametlikud toimingud käiksid kiiremini. Kui IKE koalitsiooni moodustamiseks kulus kolm nädalat, siis minu soov on piirduda ühe töönädalaga,» on Kallas optimistlik.

Kaja Kallas ütles, et mõistab ka seda, et viimaste nädalate raevukas poliitiline õhustik mõjub ühiskonnale väsitavalt.

«On ilmselge, et plaanitav valitsus ja selle liikmete retoorika on ühiskonnas paljusid ärritanud. Ma arvan, et meil on aeg valimisvõitluse kaevikud kinni lükata ja agressiivne retoorika ära lõpetada. Tähtis on nüüd pilk pöörata Eesi jaoks sisulistele teemadele – meil on suured probleemid riigi rahanduses, regionaalses ebavõrdsuses, venekeelses hariduses ja tervishoius. Soovime panna kokku valitsemise alused, mis neid probleeme adresseerivad,» jätkas ka.

Enda sõnul on ta arvestanud sellega, et neil ei pruugi riigikogus olla piisavat toetust. «Minu soov on kõnetada riigikogu ja võimaliku valitsuse liikmeid. Ma tahan neile südamele panna, et võimumängude juures ei tohi ära unustada poliitika sisu ja väärikust. Ma arvan, et me suudame koos Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga välja pakkuda palju selliseid mõtteid, mis võiksid Keskerakonna ja Isamaa liikmete hulgas toetust leida,» sõnas Kallas.

«Teame, et nii Keskerakonna kui ka Isamaa liikmete ja riigikogu saadikute hulgas on palju neid, kes loodava IKE koalitsiooniga rahul ei ole. Kuna riigikogu liige on oma hääletustes vaba ja peab lähtuma oma südametunnistusest, siis loodame, et valijad koputavad ka oma valitute südametunnistusele. Seda, kuidas keegi hääletab, tuleb eraldi küsida iga riigikogu liikme käest,» ütles ta.