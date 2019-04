Piiriületust nõudvad migrandid hõivasid Ateena raudteejaama

Kreeka võimude sõnul on Ateena demonstratsiooni taga viimastel päevadel sotsiaalmeedias levinud anonüümsed üleskutsed, milles öeldakse migrantidele, et inimõigusorganisatsioonid aitavad nad üle piiri Põhja-Makedooniasse ja teistesse EL-i riikidesse.

Rändeministeeriumi kõrge ametnik ütles reedel, et meeleavaldus on mõeldud sõnumina Euroopa Liidule.

"See on sõnum, et Euroopa peab aru saama, et see on probleem, mis nõuab Euroopalt lahendust," ütles ministeeriumi peasekretär Miltiadis Klapas.