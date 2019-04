Laupäeval tuli päästjatel kustutada ligi 90 maastikupõlengut

Tänase päeva jooksul on Harjumaa päästjad pidanud põlevat maastikku kustutama 32 korral. Kogu Eestis oli ligemale 90 maastikupõlengut.

Kulupõlengud said mitmel juhul alguse kontrolli alt väljunud lõkkest, kuid paaril korral olid inimesed sihilikult kulu põletanud. Lisaks said päästjad õigel ajal jaole paarile järelevalveta lõkkele, mitmel korral ohustas kulupõleng hooneid. Tõsisemaid tagajärgi tõid kaks tuletegemist. Saue vallas Maidla külas süütas grillimisel lendu tõusnud säde elumaja, mis hävis osaliselt.

«Tänasest algas tuleohtlik aeg ja samuti on tuul väga tugev. Kuigi on esimesed soodsad aiatööde ilmad, on iga täna süüdatud lõke suur tuleoht,» ütles Põhja päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja Kaido Klemmer.