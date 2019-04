Politseinikud kasutasid agressiivselt käitunud mehe vastu taserit

Kohale jõudnud politseinikud selgitasid välja, et mees oli läinud oma samal tänaval asuvasse korterisse. Politseinikele mees ust ei avanud. «Info kogumisel selgus, et tegemist on isikuga, kes on ka varem agressiivselt ja ohtlikult käitunud ning võib vajada meedikute abi,» selgitas Tambre.

«Kuna meile oli teada, et ta võib olla ohtlik nii endale kui ka teistele ja vajada abi, siis võtsime vastu otsuse korterisse siseneda. Korterisse sisenedes ründas mees politseinikke, mistõttu kasutasime tema suhtes taserit. Mees taastus elektrišokist üsna pea ja me saime ta anda üle kiirabitöötajatele, kes toimetasid ta kinnisesse raviasutusse,» jätkas operatiivjuht.

«Meie ülesanne oli teha kõik selleks, et mees ise ega keegi teine viga ei saaks. Kõige olulisem on, et mees on nüüd meedikute hoole all, kus ta vajalikku abi saab,» lisas Tambre.