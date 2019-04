Eesti parim koolileht on Paide gümnaasiumist

«Ideed lugudeks tulevad elust enesest, me jälgime, mis toimub meie koolis, millised teemad on olulised õpilastele ja õpetajatele ning me ei karda küsida ka kriitilisi küsimusi, kui selleks vajadus tekib,» vastas Novuse toimetus.

Novuse toimetus vastasid ausalt, et nad olid juba vahepeal võistluse unustanud, kuna oma lehe esimese numbri saatsid nad varakult ära. Novuse toimetusele oli võidu üllatus suur. «Kahtlesime koguni, kas asi on ikka õige ning kas tõesti on meie leht parimatest parim? See oli Novuse esimene number ning kuigi seadsime algusest peale eesmärgiks teha head ja sisukat koolilehte, n-ö päris ajakirjandust, siis ei osanud arvata, et meil kohe alguses nii hästi läheb,» sõnas Paide koolilehe Novuse toimetus. Noored tegijad laususid, et konkursi võit annab neile enesekindlust juurde ja võimalusel toob ka meediaringi huvilisi juurde. «Üks uudis järgmisesse lehte ning ka kooliraadiosse on nüüd igatahes olemas!»