Fotod: Tallinna uueks linnapeaks valiti Mihhail Kõlvart

«Pean oluliseks märkida, et osutusin valituks sümboolsel aastal – eelmisel aastal tähistasime Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva, aga see aasta on eesti keele aasta ning tähistame ka 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost,» märkis vastne linnapea.

Ta rõhutas, et eesti keel on riigi sümbol. «Eesti keel on eesti inimese identiteedi selgroog ja eesti kultuuri alus. Iga inimene, kes elab Eesti riigis, peab mõistma eesti keele tähtsust ning tajuma selle kultuurilist konteksti. Samas peame teadvustama, et ka venelastele ja teistele rahvustele, kes elavad meie kõrval, on nende enda keel ja kultuur oluline. Kultuurid rikastavad üksteist siis kui nende vahel ei ole vastuseisu, kui kultuuri kandjad tunnevad ennast vabalt ja toetavad teineteist,» ütles Kõlvart.