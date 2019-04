Politico valis Kallase Euroopa parlamendi mõjukuselt 15. saadikuks

Kallas ütles pressiesindaja vahendusel kommentaariks, et Politico on üks Euroopa Liidu tegemisi kõige põhjalikumalt kajastav väljaanne ja tal on suur au hoida selles edetabelis eestlaste au kõrgel. «Püüdsin oma tööd teha pühendunult ning kuigi olin Euroopa parlamendis esimest korda, õnnestus mängida olulist rolli erinevate protsesside mõjutamisel. See näitab, et ka väikesest Eestist tulnu saab olla arvestatav tegija.»