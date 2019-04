Pirital ja Pikakari rannas heisatakse sel aastal taas sinilipud

«Rahvusvaheline «Sinilipp» on ökomärgis, mis näitab, et vesi on puhtam kui riiklikud normid nõuavad,» sõnas abilinnapea Züleyxa Izmailova. «Tallinn osaleb erinevates kekskonnaprojektides, mis on suunatud merevee puhtuse tõusule. Loodan, et peatselt saabub aeg, kus kõik Tallinna rannad saavad uhkelt heisata «Sinilipu».»

Põhja-Tallinna linnosavanema asetäitja Julianna Jurtšenko arvab, et ökomärgisega tunnustamine on paljude inimeste suure töö tulemus. «Mul on hea meel, et kaks Tallinna randa suutsid ka seekord kõik vajalikud kriteeriumid täita. Pikakari rand on kahtlemata Paljassaare poolsaare pärl, siin on olemas nii puhas loodus kui ka kõik vajalik puhkamiseks – riietuskabiinid, palliplats, kiiged, laudteed, prügikastid ja muu. Nüüd on oluline rannas korda ja puhtust hoida ja see sõltub juba igaühest meist. Mida rohkem hoolime ja hoiame oma kodukanti, seda rohkem saame panustada arengusse, mitte taastamisse,» sõnas Jurtšenko.