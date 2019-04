Päästetöö osakonna juhataja: tulla kopteriga vett sihtima väikesele alale on samuti riskantne

Martin Lambing kommenteeris olukorda Norte-Dame'is, kui päästjatele väga keerulist olukorda tule kustutustöödeks. Sündmuse efektiivne päästetöö on tema sõnul siis, kui varajaselt avastatakse, on võimalus kohe kohale tuua päästeressurssi ja kohe koldesse liikuda. «Kui tuli on levinud suurtele aladele või veel hullem kõrgustesse, kirikutorni, siis läheb väga keeruliseks kustutustöö tegemine,» rääkis Lambing. Ta rääkis, et väga keeruline on päästjatel torni teha suitsusukeldumist ja väljast kustutamist, eriti, kui ta lõõmab väga suurel alal ja see tuli on juba väljas. «Leegid, suits, sädemed- need võivad kanduda ümbritsevatele hoonetele, samamoodi ka kuumus. Riske on väga palju,» ütles ta.

Kui hoone on väga pikalt põlenud, Jumalaema kirikul on praeguseks üks torn alla kukkunud ja katus samamoodi, siis on suured riskid seinte- ja lagedevaringuteks ning ka teised tornid võivad alla kukkuda, rääkis Lambing. Suur oht tulekahjus on, kui torn kukub objekti sisse või kõrval, sest see on ohuks nii päästjatele kui ka teistele hoonetele. Samamoodi võib ka kirikukell kuumusele üles öelda ja alla kukkuda, sõnas Lambing. «Võib eeldada, et kus on põlemine intensiivsem, et see annab järele, kuid seda ei tea ette,» kommenteeris Lambing, kas saab juba enne torni varisemist teada, kuhu ja kuidas ta kukub.

Martin Lambing meenutab, et kopteriga kustutamisel on omad riskid ja kiriku ümbruses on inimesed, eriti kui see on populaarne koht. Ta seletas, et kui on objekt, mis põleb ja millel on varinguoht, kuid see tegelikult sõltub aladest, mis põlevad, siis vee peale viskamine võib soosida varisemist. «Sellisel linna alal tulla kopteriga vett sihtima väikesele alale on samuti riskantne,» kommenteeris ta.

Praegu, kus leegid on püsti, ent suurem suits on taandunud ei tähenda veel, et tuld pole. «Tulekoldeid on seal erinevates kohtades ja tulekahju veel käib,» rääkis Lambing ja lisas, et tööd on veel küllaga teha, kuna leegid on ulatuslikud ning kirik on mitmeid tunde tules olnud. «Seal on kandeelemendid olnud tule käes, siis see oht on olemas, et seal tekib veel mingisuguseid varinguid, kasvõi alles jäänud tornide osas,» ütles ta ja lisas, et kustutustööd on pigem väljast, sest seal kus on reaalne varinguoht, pole mõtet päästjaid saata, see on neile liiga ohtlik.