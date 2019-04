Venemaa kohus langetab otsuse luuramises kahtlustatud norralasele

Berg üritas süüdistuse kohaselt osta teavet Venemaa tuumaallveelaevade kohta. Praegu 63-aastane Berg on olnud Venemaal eeluurimise all rohkem kui aasta.

Berg on advokaadi sõnul tunnistanud, et on olnud ühenduses Norra luureteenistusega ja viinud Moskvasse raha, kuid mehe väitel ei teadnud ta, et tegemist on spioneerimisega.