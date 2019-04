Üle kahe nädala kadunud olnud 17-aastane tüdruk leiti üles

Täna teatas aga PPA, et õhtul kella 17 paiku märkas tähelepanelik inimene Võsu lähistel Koljaku mäe kandis tee ääres Sofiale sarnanevat neidu, inimene peatas oma sõiduvahendi, tegi tüdrukuga juttu, võttis ta oma sõiduautole ja toimetas Rakvere politseijaoskonda.

Põhja prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko rääkis, et kohalikud politseinikud tuvastasid, et tegu on nädalapäevad kadunud olnud Sofiaga, kes oli ringi ekslemisest üksjagu nõrk, mistõttu kutsusid politseinikud neiule kiirabi. Ajal, mil meedikud Sofia täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse viisid, andsid politseinikud tüdruku leidmisest teada ka tema lähedastele.