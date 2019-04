Kiirabi juht Adlas: doktor Google võib kasu asemel kahju teha

Tallinnas on uus trend ka kiirabide järjekord. Möödunud nädalal oli ühe Tallinna haigla ukse ees järjekorras 15 kiirabiautot, et patsienti haiglale üle anda. Ressursipuudus hakkab tekkima ka haiglates ja pole sealgi kohta, kuhu patsienti panna või meedikut, kes temaga tegeleks. Süsteem saab ikkagi olla terviklik ja töötada efektiivselt siis, kui see on korraldatud ja patsient saab aru riigi tervishoiukorraldusest.

Kas see on müüt, et kiirabi kutsudes saab EMO-s kiiremini ette, kui sinna ise taksoga sõites?

Õige vastus on see, et kõige kiiremini saab perearsti vastuvõtule. Kui me räägime EMO-de ülekoormusest, siis me räägime valdavalt nendest patsientidest, kes ei vaja erakorralist lõikust või elupäästvat protseduuri, nad vajavad tavalist arsti visiiti või mingisugust retsepti, ja sellega on probleem lühemaks või pikemaks ajaks lahendatud.

Me oleme mitmetel koosolekutel arutanud, et see, kuidas inimene pääseb EMO-s vastuvõtule, on võib-olla natukene pehmelt reguleeritud või reguleerimata. Tervishoiu korraldaja pole üheselt paika pannud arsti juurde pääsemise meetmeid ja seetõttu tekib väike anarhia ja «browni» liikumine. Kõige hullem on see, et üks patsient võib pendeldada mitme tervishoiuteenuse pakkuja vahel – läheb perearsti juurde, läheb haiglasse, läheb kiirabisse ja siis veel ühte haiglasse.

Ilmselt on päris palju ka lihtsalt inimlikku rumalust ja ka pahatahtlikkust, no näiteks kutsub inimene kiirabi, kuna tal kurk valutab?

Me ei saa mitte kunagi võtta positsiooni, et patsient on loll.

Vahel ju selgub, et ikkagi on?

See sõltub vaataja silmadest ja tagantjärele tarkusest. Inimestel on terviserikkeid ja me ei saa kunagi näpuga näidata, et kellegi valulävi terviserikke kannatamisel on liiga madal või liiga kõrge. Pigem peab abiandmine olema korraldatud efektiivselt. Praegu paraku ei ole see väga hästi korraldatud ja mitte väga keerulist ravi vajavad patsiendid liiguvad kõige kõrgemasse ja kallimasse meditsiinietappi ja ummistavad selle ära.

Kiirabi ei saa väljakutseid ignoreerida isegi siis, kui teile tundub, et see ei ole tõsine?

Seda on maailmas väga palju uuritud. Meie ala inimesed on toonud kümneid tuhandeid näiteid selle kohta, kuidas väljakutse ebaselge sisu või mitte midagiütlev põhjendus tähendab kohale jõudes, et inimesel on mõni minut elada jäänud. Läbi telefoni või kolmanda isiku, patsienti nägemata või ilma uuringut tegemata, ei saa kunagi täielikult väita, et tegemist ei ole piisavalt tõsise terviserikkega.

«Otse Postimehest»: Raul Adlas kiirabist ja esmaabist FOTO: Tairo Lutter

Kas ma tänaval lamavale joodikule pean kutsuma kiirabi?