Ratas: koalitsioonileping ei ole kivisse raiutud

«Koalitsioonileping ei ole midagi, mis on kivisse raiutud ja ma arvan, et Eesti poliitiline küpsus on saanud ka sellest üle, kui öeldakse igal hetkel, et kas see on koalitsioonilepingus sees või ei ole. Me näeme täna muutuvas maailmas, et kui kiiresti võivad mingid küsimused või probleemid lauale tekkida, mida täna me ei oska veel hinnata,» ütles Ratas.