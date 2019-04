Trumpi tõehetk: täna avalikustatakse Muelleri raport

Raport selgitab seda, mil määral sekkus Venemaa USA presidendivalimistesse. Samuti tuuakse avalikkuse ette see, kas Trumpi kampaaniameeskond mängis Venemaaga kokku.

Justiitsminister William Barr peab Washingtoni aja järgi kell 9.30 (Eesti aja järgi kell 15.30) pressikonverentsi, kus teeb raportist kokkuvõtte. On teada, et rahva ette ei jõua kogu raport, sest osa sellest salastati julgeolekukaalutlustel.

Barr avaldas esimese kokkuvõtte 400 lehekülje pikkusest raportist märtsis. Toona ütles ta, et dokumendil on kaks poolt. Neist ühes käsitletakse Venemaa katseid valimistesse sekkuda, muu hulgas Trumpi kampaaniameeskonna kontakte Venemaaga. Teises pooles keskendutakse Trumpi katsetele takistada õigusemõistmist.

The Guardian tõi raporti avaldamise eel välja mõned põhilised punktid, millele pika dokumendi juures tasub tähelepanu pöörata.

Õigusemõistmise takistamine

Barr ütles oma varasemas kokkuvõttes, et raportis tuleb juttu presidendi tegudest, mida võidakse näha õigusemõistmise takistamisena. Küsimus on selles, kui suur osa peatükist avalikuks tehakse.

Mueller jättis Trumpile õigusemõistmise takistamise eest süüdistuse esitamise võimaluse Barrile, kes otsustas seda mitte teha. Paistab aga, et Mueller suutis koguda piisavalt palju tõendeid, mis viitavad võimalikule kuriteole.

Barr tsiteeris oma kokkuvõttes lauset raportist, kus seisis: «Kuigi raport ei jõua järeldusele, et president pani toime kuriteo, ei vabasta see teda ka kahtlusest.»

Mida avastas kogenud prokurör Mueller sellist, mis pani ta uskuma, et Trump pani toime kuriteo?

Kontakt Venemaaga

Barri sõnul ei vabasta raport Trumpi kampaaniameeskonda kahtlustest, et toimus kokkumäng Venemaaga. Samas tsiteeris ta kokkuvõttes raportit: «Uurimine ei leidnud, et Trumpi kampaaniameeskonnal oli vandenõu või koordineeriti tegevust Venemaa valitsusega seoses Venemaa katsetega valimistesse sekkuda.»

On märke, et raport võib sisaldada uut informatsiooni Trumpi kampaaniameeskonna kontaktide kohta Venemaaga. Üks Muelleri uurimismeeskonnaga seotud isik ütles NBC Newsile, et raport jätab mulje kampaaniameeskonnast, mille liikmeid manipuleeriti keerulise Venemaa luureoperatsiooni kaudu.