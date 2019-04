Fotod: muinsuskaitsekuu algas tublimate tunnustamisega

Muinsuskaitsekuu algab rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil ja see kestab kuni rahvusvahelise muuseumipäevani 18. mail. Muinsuskaitsekuu eesmärk on tuua inimesi lähemale ajaloo- ja kultuuripärandile. Kuu raames toimuvad Eesti eri paigus heakorratalgud mälestistel ja meile olulistes kultuuriloolistes paikades, praktilised töötoad, ringkäigud ja ekskursioonid, muinsuskaitse seminarid ja konverentsid, avalikud arutelud, saab vaadata näitusi ja filme. Enamikku üritusi korraldavad vabatahtlikult oma ala parimad eksperdid – muinsuskaitsjad ja ajaloolased. Lisaks Eesti Muinsuskaitse Seltsile panustavad muinsuskaitsekuu ettevõtmistesse mitmed kodanikuühendused, seltsid, omavalitsused ja muuseumid. «Muinsuskaitsekuu kava täieneb jooksvalt iga nädal – palume jälgida reklaami EMS kodulehel ja sotsiaalmeedias,» teatas selts.

Muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel Tammsaare muuseumis tunnustas Eesti Muinsuskaitse Selts vabatahtlikke, kelle töö Eesti kultuuripärandi hoidmisel on teistelegi eeskujuks ja kes on eesti vabatahtlikku muinsuskaitseliikumist jõu ja nõuga toetanud.

Tunnustuse jagamisel öeldi paljude allpool nimetatud inimeste kohta, et nende panus muinsuskaitsesse on selline, et «issanda päike läheks enne looja, kui me nende teod üles jõuaksime lugeda». Seetõttu ongi vabatahtlike teod ära märgitud küllaltki lakooniliselt.