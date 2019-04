Küsitlus: europarlamendi valimistel jagavad mandaadid viis erakonda

Liites iga erakonna kandidaatidele antud hääled kokku, on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri, kelle kandidaate toetab 22,3 protsenti vastajatest. Teisel kohal on Keskerakond 20,3 ning kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 16,9 protsendiga. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaate toetab kokku 13,6 ja Isamaa kandidaate 10,7 protseti vastajatest. Ülejäänud erakonnad ning üksikkandidaadid saavad hääli juba vähem ning praeguse seisuga ühtegi mandaati valimistel ei saaks.

Kui praegused tulemused realiseeruks valimistel, siis saaks Reformierakond kaks kohta ehk europarlamendi saaks Andrus Ansip ja Urmas Paet. Keskerakond saadaks Brüsselisse Yana Toomi, Sotsiaaldemokraatlik Erakond Marina Kaljuranna, EKRE Jaak Madisoni ja Isamaa Riho Terrase. Kui Brexiti tõttu saaks Eesti ühe koha juurde, siis läheks see praeguste tulemuste korral Keskerakonnale ehk Igor Gräzinile.

Kõige populaarsem kandidaat on Marina Kaljurand 11 protsendiga, kelle poolt anti 85 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjale läinud häältest. SDE esinumbriga võrreldav toetus on veel Reformierakonna esinumbril Andrus Ansipil üheksa protsediga ning Keskerakonna esinumbril Yana Toomil kaheska protsendiga. Üksikkandidaatidest on kõige populaarsem Raimond Kaljulaid, kelle valis neli protsenti küsitlusele vastanutest.