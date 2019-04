Abiturient: kirjand on väga halb viis, kuidas eesti keele oskust testida

Gustav Adolfi Gümnaasiumit lõpetav Stella Leoste uskus, et talle kirjand ei sobi. «Minu arvates on see väga halb viis, kuidas eesti keele oskust hinnata. Ma ei ole väga hea kirjutaja, aga enda arust oskan eesti keelt päris hästi. Mulle meeldiks mittekirjutada kirjandit, mulle meeldiks teha õigekeelsusteste. Sellega saaksin palju paremini hakkama,» rääkis Leoste.

Et GAGi olid kogunenud eksamit kirjutama ka Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Reaalkooli abituriendid, oli majas rahvast palju. Reaalkooli õpilane Mihkel Kaalep rääkis, et tema hinnangul on hea, et eesti keele eksam koosneb kahest osast. «Lugemisosa pole nii raske ja sellega saab maksimaalselt nelikümmend punkti kätte, mis annab enesekindluse kätte, et mingidki punktid on olemas. Siis on hea kirjandit hakata kirjutama,» ütles ta.