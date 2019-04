Kaljulaid kohtumisest Putiniga: ega mingisugust sõprust ei tekkinud sellest vestlusest

«Hakates tagantjärele mõtlema, kui see küsimus tekkis, siis võib-olla sai see visiit selles mõttes minu jaoks isegi kuidagi bravuurikam. Tänu sellele, et ma andsin simultaani. Kaks ministrit ja president. Oli väga hea tunne seda vestlust pidada ja tunda, et ma ei jää ei majandus-, välis- ega muudes teemades tehniliselt alla,» rääkis Kaljulaid. President lisas, et harjutas enne kohtumist ministeeriumide ametnike abil vestlust eri teemadel, mis Venemaal jutuks tulid. «Ma tundsin, et ma olin valmis selleks kohtumiseks.»



Kaljulaid ütles, et talle jäi mulje, et mõned tehnilised detailid tulid Vene poolele üllatusena ja just seetõttu kestis vestlus Putiniga plaanitust kauem. «Näiteks meie elektrivõrkude desünkroniseerimise küsimuses president Putin ei teadnud, et meil on majanduslikke argumente, miks me seda teeme. See oli talle täielik uudis, tema jaoks oli see puhas kiusuprojekt siiamaani. Rääkisime läbi need asjad. Loomulikult meiega ei nõustuta, aga vähemasti mõistetakse, mis on meie kalkulatsiooni muud osised.»



Kaljulaid lisas, et visiidi tulemusi pole ta veel laiemalt liitlastega arutanud. «Küll jõuab rääkida,» sõnas Kaljulaid. «Midagi põletavat seal ei olnud, mida peaksin kohe kiiresti kellelegi edastama.»