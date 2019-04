Porošenko lubab 2024. aastal uuesti presidendiks kandideerida

Porošenko kinnitas esmaspäeval presidendikantselei juures oma poolehoidjatele, et: «meie tähtsamad võidud on veel ees.»

Ta lubas, et Zelenskõid ootab tugev vastuseis parlamendis, mis on Porošenko partei ja tema liitlaste kontrolli all.

«Meelekindla ja ühtsena peatame me Vene agressiooni. Me vabastame Ukraina ala. Me suurendame ukrainlaste heaolu ja võidame vaesuse. Me kindlustame Ukraina liikmesuse NATO-s ja Euroopa Liidus,» lubas ta.