Ministrikandidaat Kuusik jäi lisaks jääknähtudele vahele ka kiiruseületamisega

«4. märtsil peatas politsei Rakvere linnas 48-aastase mehe lubatud sõidukiiruse ületamise tõttu. Sõiduki kiiruseks mõõdeti 74 km/h kohas, kus lubatud kiirus on 50 km/h. Kontrollimisel tuvastati juhil ka alkoholi tarvitamise tunnused,» rääkis Postimehele politsei pressiesindaja Tuuli Härson.

Marti Kuusik rääkis intervjuus ERRile , et EKRE juhid teavad sellest vahejuhtumist. «Jah, see ei ole midagi sellist, mis oleks kriminaalne või mind välistav,» märkis Kuusik.

Kuusik arvas, tema ja tema tegevuste tagajärgedega on tema «enda südametunnistusega kokkuleppes asjad klatitud ja mingeid olulisi ühiskonda kahjustavaid järelmeid asjal ei ole».

EKRE esimehe ja siseministri kandidaadi Mart Helme hinnangul ei ole juhtumi näol tegemist nii tõsise teemaga, et Kuusik tuleks ministrikandidaadina maha kanda. Ta vabandas oma seisukohta sellega, et varem samuti jääknähtudega vahele jäänud ja seetõttu ministriametist lahkunud Jaab Aab on samuti taas ministrikandidaat.