Metsanduse visioonikonverents toob Tartusse kokku metsarahva, et ühiselt järgmisteks aastakümneteks sihte seada.

Digilahendustelt liigutakse edasi konverentsi teise plokki “puidust tulevikku”. Biomajandus on jätkusuutliku ühiskonna edu võti. Metsa- ja puidusektor on seejuures biomajanduse üks alustalasid. Eesti eesmärk peaks olema taastuvate ressursside osakaalu tõus taastumatute ressursside arvelt, seda ennekõike ehitussektoris ja keemiatööstuses. Eesti võiks olla siin teerajaja. Puit on 21. sajandi materjal. Puidu väärindamise kõrgemad astmed loovad võimaluse vähendada meie tarbimisühiskonna keskkonnamõjusid, taastumatute loodusvarade kasutust ning seeläbi leevendada kliimamuutusi. Tänased tehnoloogiad võimaldavad puidust luua pea kõike, mida on varasemalt tehtud taastumatutest loodusvaradest: (plast)pakendeid, riideid, maju, autosid, päikesepaneele, kosmeetikatooteid ja isegi arvutiekraane. Kui me õpime oma suurimat taastuvat loodusvara, puitu, eri viisidel kasutama, saame luua Eestist innovatiivse roheriigi, mis on eeskujuks üle maailma. Suurema lisandväärtuse loomiseks peaksime panustama oma teaduse ja tööstuste koostöös senisest rohkem puidu väärindamisse. Koos TalTechi rektori Jaak Aaviksooga otsitakse vastuseid küsimustele, kas meil on tulevikus oodata senisest suuremat koostööd teadlaste ja ettevõtete vahel ning kust me leiame tulevikus spetsialistid, kes aitaksid meil näiteks puidukeemia tööstust arendada? Kas me peaksime hakkama oma inimesi koolitama välismaal, tooma sisse välismaist tööjõudu või suudavad ülikoolid meile vajaminevaid spetsialiste ka kohapeal koolitada? Positiivse näitena saab tuua Graanul Invest ASi ja Tartu Ülikooli ühise teadus- ja arendustegevuse, mille eesmärgiks on arendada Eestis puidu ja biomassi väärindamise tehnoloogiat. Tartu Ülikoolist tuleb meile esinema dr. Kaspar Valgepea, kes juhib teadusgruppi GasFermTEC, mille eesmärgiks on välja arendada uus gaasfermentatsiooni tehnoloogiate uurimissuund Tartu Ülikoolis ja Estonian Centre for Synthetic Biology and Biosustainability (ECSBB) keskuses. Dr. Valgepea räägib sünteetilisest bioloogiast, mis on järgmine aste lignotselluloosi ja puidutööstuse jäätmevoogude väärindamise tehnoloogias. Lisaks koordineerib GasFermTEC mikroobe kasutava piloottehase strateegilist planeerimist, mille eesmärgiks on optimeerida erinevatel süsinikuallikatel (nt. sünteesgaas, lignotselluloossed suhkrud) põhinevaid bioprotsesse. Teadusgrupi eesmärgiks on ka struktuursete muudatuste algatamine, mis viiksid uudsete koostöövormideni akadeemia ja tööstuse vahel läbi regionaalse bioprotsesside optimeerimise ja bioloogilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskuse.