Hiiumaal hukkus liiklusõnnetuses jalgrattur

Esialgsetel andmetel püüdis veokijuht suurt masinat küll pidurdada, kuid kokkupõrget ta siiski ära hoida ei jõudnud. 62-aastane rattur sai kokkupõrkes sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal.

Politsei selgitas avariipaigas, et veokijuhti oli kaine, ta omas vastava kategooria juhtimisõigust ning tema sõiduvahend oli tehniliselt korras. Hukkunud ratturi kainus ning tervislik seisnud selgub ekspertiisis.

Antud teelõigul on lubatud sõidukiiruseks 90 km/h, tee õnnetuspaigal on sirge, asfaltkattega ning nähtavus on seal hea. Õnnetuse täpsemad üksikasjad selgitab politsei edasise kriminaalmenetluse käigus.