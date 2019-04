Kliimaprotestid jätkusid Londoni börsi ees

«Paljudel maailma kõige destruktiivsematel firmadel on aktsiad noteeritud Londoni börsil,» ütles grupp avalduses.

Meeleavaldajate grupp on teatanud, et täna saavad läbi 11 päeva kestnud protestiaktsioonid Londonis, mille käigus on kinni võetud üle tuhande aktivisti.