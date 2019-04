Prokurör tahab Ustimenkole vanglakuritegude eest 16-aastast vangistust

Koos Ustimenkoga kohtu all olevale Nikolai Lilitškinile taotles prokurör 15 aasta pikkust vangistust ning suurendada tema karistust Tartu maakohtus mullu 29. oktoobri kohtuotsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ehk tema lõplikuks karistuseks kujuneks 15 aastat ja kolm kuud.

Lilitškini kaitsja palus ta õigeks mõista, kuna puuduvad tõendid, et Lilitskin oleks Ustimenkot kihutanud tapmist toime panema.

Ustimenko kaitsja palus ainult osaliselt õigeks mõista, muus süüdistuse episoodis ehk tapmise katse puhul leidis, et puudus tapmise tahtlus ja tegemist võib olla kehalise väärkohtlemisena kvalifitseeritava kuriteoga.

Ustimenko eitas kaasvangi löömist, kuid tunnistas kuuma veega viskamist, mis oli tema sõnul enesekaitseks, samuti tunnistas ta end süüdi pommiähvarduse tegemises ning vangivalvuri ründamises žiletiga, kuid mitte seda, et ta soovis valvurit tappa. Lilitškin eitas kõiki kuritegusid, väljaarvatud valvuri käest jalaga plasttopsiku ära löömises.

Lilitškini süüdistab prokuratuur selles, et ta ässitas 2015. aasta 27. augustist kuni mullu 14. veebruarini Ustimenkot mõrvama Tartu vangla ametnikke.

Süüdistus märkis, et Lilitškin julgustas Ustimenkot valvuritel päid otsast lõikama ja osutas vaimset tuge ning juhiste näol kaasabi vanemvalvuri tapmiseks.

Lisaks süüdistatakse Ustimenkot selles, et ta ähvardas 2017. aasta 17. augustil tapmisega ametiülesandeid täitvat valvurit, kelle suhtes ta oli varasemalt toime pannud mõrvakatse.

Samuti süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2016. aasta 25. oktoobril helistas ta Tartu vanglast politsei- ja piirivalveameti kliendiinfo numbrile ja teatas, et justiitsministeeriumi hoones või selle parklas on pomm.