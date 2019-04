Lasnamäele rajatakse Pae promenaad

Rajatav promenaad asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas Pae ja Paekaare tänava vahelisel korruselamute alal, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Tee-ehitus algab Pae 80 asuva kasiinohoone kõrvalt ning lõpeb Paekaare tänavani jõudes. Tänavalõigu pikkus on 430 meetrit.

Pae 80 ja Pae 78 vahelises lõigus on promenaad kujundatud platsina, mis moodustub mitmetest väiksematest platsidest, mille mõõtmed ja rütmi dikteerivad olemasolevate hoonete kujud. Ala liigendamiseks kasutatakse erinevat sillutiskivi. Platside sillutis ulatub kuni olemasolevate hoonete sokliteni. Turuplatsi alale on projekteeritud mitmeid väikevorme, sealhulgas jalgrattahoidjad.

Asfaltbetoonkattega promenaadiosa algab Pae 76 hoone juurest ja ulatub kuni Paekaare tänavani. Sellel osal on ruumiliselt reserveeritud 3,5 meetri laiune osa, mis on mõeldud kiireks liikumiseks. Asfaltbetoonkattega promenaadiala on liigendatud diagonaalsete motiividega. Promenaadi liigendamiseks kasutatakse betoonplaate, mille abil saavutatakse 3,5 meetri laiuse kiire liikumise ala ilmekam eraldamine.